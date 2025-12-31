Oasis il ritorno non è finito | le parole di Liam Gallagher e l’amore per l’Europa
Liam Gallagher lascia aperta la possibilità di un ritorno degli Oasis, sottolineando sui social che il capitolo live della band potrebbe non essere concluso. Dopo l’ultima data del Oasis Live ’25 Tour in Brasile, il cantante britannico alimenta l’ipotesi di future esibizioni, dimostrando che il legame con la band e con il pubblico europeo rimane forte. Un ritorno che, se confermato, potrebbe riaccendere l’interesse verso una delle band più influenti degli anni ’90.
Roma, 31 dicembre 2025 – Doveva essere la fine. Ma con gli Oasis non lo è mai davvero. A riaprire il caso è ancora una volta Liam Gallagher, che sui social ha lasciato intendere che il capitolo live della band potrebbe non essersi chiuso con l’ultima data brasiliana dell’ Oasis Live ’25 Tour. Ecco cosa ha detto. Liam Gallagher guarda al 2026 con gli Oasis. Alla battuta di un fan che annunciava la “fine ufficiale” del progetto, Liam ha risposto come solo lui sa fare: “ Avanti con il 2027. anzi 2026 . Buona Pasqua”. Una frase confusa, ironica, ma sufficiente a scatenare l’attenzione dei fan. Poche ore dopo, un’altra domanda: tour europeo? Risposta secca e sibillina: “Tutto a tempo debito”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Liam Gallagher ringrazia i fan degli Oasis
Leggi anche: Liam Gallagher conferma (a modo suo) nuove date degli Oasis
Oasis, il ritorno non è finito: le parole di Liam Gallagher e l’amore per l’Europa - Il frontman della band britannica accende la miccia: “Sono autorizzato a sognare. quotidiano.net
Oasis, dopo la reunion un nuovo album? Liam: “È già finito” - I fan degli Oasis sono in fibrillazione: dopo l’annuncio improvviso della reunion, l’ufficializzazione delle date del tour, la caccia ai biglietti e il ritorno in classifica dei vecchi album, ci ha ... repubblica.it
Beyoncé: il suo Cowboy Carter Tour è stato nominato il tour con il maggiore incasso del 2025, avendo la meglio sul ritorno on stage degli Oasis con il Live 25 - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.