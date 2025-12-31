Liam Gallagher lascia aperta la possibilità di un ritorno degli Oasis, sottolineando sui social che il capitolo live della band potrebbe non essere concluso. Dopo l’ultima data del Oasis Live ’25 Tour in Brasile, il cantante britannico alimenta l’ipotesi di future esibizioni, dimostrando che il legame con la band e con il pubblico europeo rimane forte. Un ritorno che, se confermato, potrebbe riaccendere l’interesse verso una delle band più influenti degli anni ’90.

Roma, 31 dicembre 2025 – Doveva essere la fine. Ma con gli Oasis non lo è mai davvero. A riaprire il caso è ancora una volta Liam Gallagher, che sui social ha lasciato intendere che il capitolo live della band potrebbe non essersi chiuso con l’ultima data brasiliana dell’ Oasis Live ’25 Tour. Ecco cosa ha detto. Liam Gallagher guarda al 2026 con gli Oasis. Alla battuta di un fan che annunciava la “fine ufficiale” del progetto, Liam ha risposto come solo lui sa fare: “ Avanti con il 2027. anzi 2026 . Buona Pasqua”. Una frase confusa, ironica, ma sufficiente a scatenare l’attenzione dei fan. Poche ore dopo, un’altra domanda: tour europeo? Risposta secca e sibillina: “Tutto a tempo debito”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oasis, il ritorno non è finito: le parole di Liam Gallagher e l’amore per l’Europa

