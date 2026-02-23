Un onore essere in Consiglio comunale anche Trieste è futurista

La presenza di un rappresentante nel Consiglio comunale di Trieste deriva dalla sua lunga tradizione di impegno civico. L’obiettivo è promuovere progetti concreti per migliorare la città, come la riqualificazione di aree pubbliche e il sostegno alle attività culturali. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per definire le priorità e realizzare interventi mirati. La discussione si concentra ora su come coinvolgere maggiormente la comunità locale.

Lo scrive l'ex generale Roberto Vannacci sui social, a margine della notizia del passaggio di Salvatore Porro da Fratelli d'Italia a Futuro Nazionale. Ma sulla richiesta della sala giunta ci sarebbe già un piccolo "caso" “Un onore essere rappresentati nel Consiglio comunale di Trieste, la più italiana delle città italiane”. Il titolo del post scritto da Roberto Vannacci è “Anche Trieste è futurista”, non nel solco del movimento fondato da Filippo Tommaso Marinetti, bensì in quella vicenda politica che questa mattina ha trovato compimento nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Sì, perché Futuro Nazionale entra di fatto a palazzo Cheba dalla porta principale, grazie al cambio in corsa di casacca da parte del consigliere, ormai ex di Fratelli d'Italia, Salvatore Porro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Intimidazioni alla Presidenza del Consiglio comunale, Donato (M5S): “Colpita la dignità delle istituzioni e l’onore civile di Perugia”Il delegato alla sicurezza del Comune di Perugia, Antonio Donato, ha condannato le recenti intimidazioni rivolte alla presidente del Consiglio comunale, Elena Ranfa. 20 Ottobre 2025 - Live streaming del Consiglio Comunale di Trieste Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Un onore essere in Consiglio comunale, anche Trieste è futurista; Board of Peace, Orban: Un onore per l'Ungheria essere stati invitati qui – Il video; Pallacanestro Forlì, presentato Stefano Bossi: Un onore essere qui per me; Olimpiadi, Davide Ghiotto e Lisa Vittozzi portabandiera: Sarà un onore sfilare all'Arena. Un onore essere in Consiglio comunale, anche Trieste è futuristaLo scrive l'ex generale Roberto Vannacci sui social, a margine della notizia del passaggio di Salvatore Porro da Fratelli d'Italia a Futuro Nazionale. Ma sulla richiesta della sala giunta ci sarebbe g ... triesteprima.it Barcellona, Sorg 'sostituisce' Flick: Un onore essere in panchina, un'emozione specialeÈ un onore essere in panchina domani; è un'occasione speciale. Esordisce così in conferenza stampa Marcus Sorg, allenatore in seconda del Barcellona che domani contro il Real Madrid andrà in ... tuttomercatoweb.com Annagrazia Angolano. . ELETTA PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE È un onore ed una grande responsabilità. Sono stata eletta, all'unanimità, Presidente della VI Commissione Consiliare del Consiglio Regionale della Puglia. Nel nostro focus operativo - facebook.com facebook Stamani a Castel Capuano alla cerimonia delle Toghe d'onore e delle Medaglie d'oro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. x.com