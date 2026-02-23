Un fine settimana a Perugia all' insegna dell' arte tanta musica e gastronomia | tutti gli appuntamenti

La rassegna WauSegnali si svolge a Perugia a causa dell'interesse crescente del pubblico, che ha portato molte persone a partecipare. Durante il fine settimana, si alternano eventi di musica, pittura e gastronomia, attirando appassionati e curiosi. Gli organizzatori hanno previsto anche incontri con autori e sessioni di podcast, offrendo un ampio ventaglio di attività. La partecipazione ufficiale si è già fatta sentire con un notevole afflusso di visitatori.

Musica, pittura, libri, ma anche gastronomia e podcast. Sono queste le categorie che, nel prossimo weekend a Perugia, faranno parte di WauSegnali, la rassegna coordinata dall'associazione "Anonima Aps" che si è aperta lo scorso fine settimana - con una tangibile partecipazione di pubblico, anche in angoli meno frequentati della città - dove sono stati protagonisti oltre 100 tra artisti e gruppi o collettivi artistici che hanno trasformato in palcoscenico o in mostre temporanee ben 50 luoghi della città, per un totale di 35 eventi e 18 esposizioni. Dal 27 febbraio al primo marzo sono previsti eventi diffusi, dedicati a declinare in varie forme la figura artistica di Andrea Pazienza, di cui quest'anno ricorre il 70° anniversario della nascita.