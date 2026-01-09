Beccano ambo e terno e vincono 11mila euro

All’inizio dell’anno, l’Alto Adige registra importanti vincite al Lotto. Nell’estrazione del 7 gennaio a Terlano, sono stati centrati un ambo e un terno, con un incasso complessivo di 11.000 euro. Questa doppietta rappresenta un motivo di soddisfazione per i giocatori della regione, confermando l’interesse e la fiducia nelle estrazioni del Lotto.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.