Beccano ambo e terno e vincono 11mila euro
All’inizio dell’anno, l’Alto Adige registra importanti vincite al Lotto. Nell’estrazione del 7 gennaio a Terlano, sono stati centrati un ambo e un terno, con un incasso complessivo di 11.000 euro. Questa doppietta rappresenta un motivo di soddisfazione per i giocatori della regione, confermando l’interesse e la fiducia nelle estrazioni del Lotto.
Il nuovo anno inizia nel segno delle vincite al Lotto per l’Alto Adige. Dopo che la Lotteria Italia aveva strizzato l’occhio al Trentino, è l’altra porzione di regione a esultare: nell’estrazione dello scorso 7 gennaio a Terlano è stata centrata una ricca “doppietta”.Sono stati vinti, infatti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Centra ambo sulla ruota nazionale e vince 7500 euro
Leggi anche: Isola del Liri, becca un terno e vince 10mila euro
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.