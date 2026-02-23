Umbria al voto | sei comuni regole e sorprese elettorali

Le elezioni in Umbria sono state decise dalla decisione di sei comuni di andare al voto, con i cittadini chiamati alle urne il 24 e 25 maggio. La scelta di aggiornare le amministrazioni deriva dal bisogno di rinnovare la guida locale e di affrontare questioni di sviluppo e servizi pubblici. Nei quartieri di Terni, Orvieto, Gubbio e altri, le candidature si presentano con alcune sorprese, mentre i cittadini si preparano a esprimere la loro preferenza.

In Umbria si preparano le urne: il 24 e 25 maggio prossimi si voterà per le amministrative in sei comuni della regione, quattro dei quali in provincia di Terni. Circa 8mila residenti saranno chiamati a scegliere i nuovi sindaci in Attigliano, Calvi dell’Umbria, Ferentillo e Giove, mentre altri 4mila voteranno a Scheggino e Valfabbrica, in provincia di Perugia. Le elezioni si svolgeranno secondo regole specifiche per i piccoli comuni, dove non è previsto il ballottaggio e ogni candidato sindaco è legato a una lista unica di consiglieri. La tornata elettorale coinvolgerà circa 870 comuni in tutta Italia, poco più del 10% del totale, con 121 di questi che superano i 15mila abitanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Fermo al voto: 626 comuni chiamati alle urne, centrosinistra alla prova tra commissariamento e nuove sfide elettorali.Il ministro dell’Interno ha annunciato che 626 comuni italiani andranno alle urne tra maggio e giugno, a causa delle recenti amministrazioni commissariate.

Elezioni amministrative 2026: è ufficiale la data del voto, ecco i comuni sanniti al votoIl ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che le elezioni amministrative in Italia si svolgeranno il 24 e 25 maggio 2026.

#Umbria Approvate le modifiche alla legge regionale sull’edilizia residenziale pubblica - Voto positivo a maggioranza dell’Assemblea legislativa sul disegno di legge predisposto dalla Giunta consiglio.regione.umbria.it/informazione/n… x.com

L’analisi di #UmbriaSocial: “A poco più di un anno dal voto, tanti annunci e poco realmente di concreto: sanità, lavoro, aziende, giovani, ambiente e infrastrutture attendono una svolta vera. E poi ci sono le tasse, non proprio “uguali” per tutti” “Il tema simbolo re - facebook.com facebook