Nizza terremoto in panchina | ufficiale la separazione con il proprio tecnico Già individuato il sostituto | ecco chi è
Il Nizza ha annunciato l’interruzione del rapporto con l’allenatore Haise, in seguito a recenti risultati deludenti. La società ha rapidamente individuato il nuovo tecnico, affidandosi all’esperienza di Claude Puel. Questa scelta mira a rilanciare la squadra e a migliorare le prestazioni nella seconda parte della stagione. La decisione sottolinea l’impegno del club nel cercare stabilità e risultati concreti sul campo.
Nizza, esonerato il tecnico Haise. Il club transalpino ha già individuato il sostituto: si tratta dell’esperto Claude Puel. Ecco tutti i dettagli Terremoto tecnico in casa Nizza proprio a ridosso del Capodanno e in vista dei futuri impegni europei. Il club della Costa Azzurra ha ufficializzato la separazione consensuale dall’allenatore Franck Haise. La decisione arriva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dalla Francia: Franck Haise si è dimesso dal Nizza, ecco chi può arrivare in panchina.
DALLA FRANCIA - Nizza, Franck Haise si è dimesso: ecco chi può arrivare in panchina - In balia di un mare in tempesta, con il cammino in Ligue 1 ancora da raddrizzare dopo 9 sconfitte consecutive incassate fino ad ora, scoppia un altro terremoto al Nizza. napolimagazine.com
Terremoto al Nizza, lascia il presidente Bocquet e torna in carica Rivere - Terremoto al Nizza: il club rende noto di essersi separato dal presidente Fabrice Bocquet. tuttomercatoweb.com
