Ucraina Zelensky vuole soldati a contratto e chiede sostegno finanziario all' Europa

Il presidente ucraino ha annunciato che il paese potrebbe introdurre un esercito su base contrattuale, simile a quello russo, se ricevesse supporto economico dall’Europa. La richiesta mira a rafforzare le forze armate e a migliorare la formazione dei soldati. Zelensky ha sottolineato che il finanziamento esterno sarebbe fondamentale per attuare questa trasformazione. La proposta ha suscitato reazioni tra i politici locali e internazionali.

"L'Ucraina potrebbe dotarsi di un esercito a contratto, come ha fatto la Russia, se ricevesse assistenza finanziaria dai partner europei". A lanciare l'ipotesi è stato il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista all'emittente televisiva britannica Bbc. E subito il dibattito si è acceso, perché al fronte ogni settimana vengono uccisi 25 mila militari. Ucraini e russi. Mentre Mosca ha ampliato il reclutamento a contratto arruolando 35.000 uomini al mese e offrendo stipendivfino a 2 milioni di rubli (26 mila dollari), secondo l'intelligence militare ucraina, Kiev al momento può contare esclusivamente sulla mobilitazione obbligatoria per gli uomini di età compresa tra 25 e 60 anni, nonché per gli uomini dai 18 anni in su con esperienza militare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

