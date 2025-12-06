L’Europa verso il baratro finanziario | un’Unione che vuole sostenere l’Ucraina svuotando se stessa

Ilgiornaleditalia.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ipotesi di destinare fino a 165 miliardi all’Ucraina apre un fronte politico esplosivo: Bruxelles insiste, ma i costi ricadranno sui cittadini europei già stremati Un piano titanico pagato dai cittadini europei L’annuncio secondo cui la Commissione starebbe valutando un sostegno fino a 165. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

