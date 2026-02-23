Ucraina incaricata d’affari Kiev | Difendiamo la nostra terra è Mosca a non volere la pace

L’incaricata d’affari di Kiev afferma che l’Ucraina si impegna a difendere il proprio territorio, accusando Mosca di ostacolare i negoziati di pace. Secondo lei, mentre l’Ucraina cerca di aprire un canale diplomatico, la Russia impedisce qualsiasi dialogo costruttivo. La diplomazia resta l’obiettivo principale, ma la situazione sul campo rimane tesa e complessa. La tensione tra i due paesi continua a crescere, mentre le parti cercano una soluzione.

“L’ Ucraina, al contrario della Russia, sta facendo tutto il possibile perché la diplomazia funzioni davvero. Noi siamo e restiamo aperti a un dialogo serio, fondato sul diritto internazionale e sul rispetto della nostra sovranità. Purtroppo, la Russia rimane l’unico attore che non dimostra un reale interesse per un negoziato autentico”. In occasione del quarto anniversario dell’invasione russa l’Incaricata d’Affari dell’Ambasciata d’Ucraina in Italia, Oksana Amdzhadin ha tracciato con LaPresse un bilancio della guerra sia dal punto di vista politico che da quello della quotidianità che i cittadini ucraini sono costretti a vivere tutti i giorni, con un ringraziamento all’Italia per il supporto che non è mai venuto meno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

