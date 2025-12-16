Russia e Ucraina verso la pace? Le ultime mosse nei colloqui tra Mosca e Kiev

Questa settimana si intensificano i colloqui tra Russia e Ucraina, con la diplomazia occidentale impegnata a favorire un progresso verso la pace. Obiettivi principali sono garantire la sicurezza di Kiev, istituire un meccanismo di risarcimenti e riattivare i canali di dialogo tra le parti, nel tentativo di trasformare il cessate il fuoco in una soluzione duratura.

