Uccisa dalla malattia a 52 anni | le lacrime per la morte di Paola Bonomi

Paola Bonomi, volontaria di 52 anni, ha perso la vita a causa di una malattia che le ha portato via il sorriso. La sua morte ha suscitato dolore tra amici e conoscenti, che ricordano il suo impegno quotidiano nel sociale. La comunità di Salò si stringe intorno alla famiglia, mentre si svolgono i funerali. La perdita di Paola lascia un vuoto nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Profondo cordoglio a Salò per la scomparsa di Paola Bonomi, volontaria di 52 anni, strappata all’affetto dei suoi cari da una malattia. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti amici, conoscenti e il mondo del volontariato locale. Paola era impegnata con il Gruppo Volontari di Salò, realtà da sempre attiva sul territorio gardesano. Il suo sorriso, la disponibilità e la dedizione verso gli altri erano tratti che tutti le riconoscevano. Un impegno silenzioso ma costante, portato avanti con generosità e senso di responsabilità. L’ultimo saluto è stato celebrato nella mattinata di lunedì 23 febbraio, nella chiesa di San Bernardino a Salò, gremita di familiari, amici e tanti volontari accorsi per renderle omaggio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Le lacrime per Chiaria, uccisa dalla malattia a 44 anni: era mamma di due bambineChiara Benatti, 44 anni, ha perso la vita a causa di una malattia che le ha tolto la forza negli ultimi mesi.

Gemma Chinaglia, palloncini, orsetti e lacrime ai funerali della bambina uccisa dalla malattia: «Ci hai donato gioia per due anni»Gemma Chinaglia, madre della piccola scomparsa a causa di una grave malattia, ha portato in chiesa palloncini, orsetti e lacrime ai funerali della bambina, ricordando con parole piene di affetto i due anni di felicità e lotta vissuti insieme.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Le lacrime per Chiaria, uccisa dalla malattia a 44 anni: era mamma di due bambine - BresciaToday; Gemma Chinaglia, palloncini, orsetti e lacrime ai funerali della bambina uccisa dalla malattia: Ci hai donato gioia per due anni; Lo straziante addio a Benedetta De Paris: comunità in lutto per la morte a 27 anni di età della giovane maestra d'asilo; Chiara Benatti morta a 44 anni: nuovo lutto per la famiglia.

Rosalinda Ferrazzo, l'oss uccisa dalla malattia a 50 anni: «Sei stata una donna e mamma splendida»SAN DONÀ - Ha lottato con forza, determinazione e quel sorriso che accompagnava ogni suo momento, anche quando la situazione si faceva più difficile. È questo che lascia ... ilgazzettino.it

Gemma Chinaglia uccisa dalla malattia a 2 anni: «Ora il cielo ha un angioletto in più»LENDINARA (ROVIGO) - Due anni di vita. Due anni appena, segnati per gran parte da una malattia che non le ha lasciato scampo. La piccola Gemma Chinaglia si è spenta lunedì ... ilmattino.it

L'SH Paolo Bonomi si laurea campione d’Italia Indoor Allievi 2025/26 x.com

FOCUS DI LUNEDI' 16 FEBBRAIO 2026 Torna alle 13.15 "L'Analisi" di Gianfranco Quaglia, con Marco Picone: quest'anno si rende omaggio a Paolo Bonomi di Romentino, fondatore della Coldiretti, con un museo interattivo a lui dedicato. #coldiretti #coldir - facebook.com facebook