Le lacrime per Chiaria uccisa dalla malattia a 44 anni | era mamma di due bambine

Lascia nel dolore anche il marito Elvio, la mamma e i fratelli. Lutto nel Mantovano Chiara Benatti, 44 anni, è morta dopo aver lottato contro una grave malattia. Originaria di Guastalla, Chiara aveva trascorso oltre dieci anni a Pomponesco prima di trasferirsi lo scorso anno – insieme alla famiglia – a Curtatone nel Mantovano. Madre di due bambine, Rebecca e Rachele, di 8 e 6 anni, Chiara lascia nel dolore anche il marito Elvio, la mamma Bianca Maria e i fratelli Alessandro e Isabella. La sua vita è stata segnata dall’amore per la famiglia, ma anche dalla passione per lo sport: in gioventù, Chiara ha giocato a pallavolo raggiungendo la Serie C.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Gemma Chinaglia, palloncini, orsetti e lacrime ai funerali della bambina uccisa dalla malattia: «Ci hai donato gioia per due anni»Gemma Chinaglia, madre della piccola scomparsa a causa di una grave malattia, ha portato in chiesa palloncini, orsetti e lacrime ai funerali della bambina, ricordando con parole piene di affetto i due anni di felicità e lotta vissuti insieme.

Stroncato dalla malattia, Leonardo Chiminelli è morto a soli 44 anniLeonardo Chiminelli, 44 anni, è morto dopo aver combattuto contro una malattia.

