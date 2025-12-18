In arrivo la superinfluenza la variante K | perché questo ceppo si diffonde così velocemente?

Quest’inverno, l’Italia si trova ad affrontare una diffusione rapida dell’influenza, in particolare della variante K del ceppo A (H3N2). Questo nuovo ceppo sta dimostrando una capacità di diffusione superiore alla norma, creando preoccupazione tra esperti e cittadini. Scopriamo insieme le caratteristiche di questa variante e i motivi della sua rapidità di diffusione, per essere preparati e adottare le giuste precauzioni.

Quest'inverno l'influenza sta colpendo duramente l'Italia, e sotto i riflettori c'è la variante K del ceppo A (H3N2), un virus che si propaga più velocemente del previsto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fornito informazioni dettagliate su questa variante, spiegando come circola e quanto sono efficaci i vaccini attuali. Nella prima settimana di dicembre quasi 700 mila italiani hanno contratto infezioni respiratorie acute, con un aumento di circa 100 mila casi rispetto ai sette giorni precedenti. Dall'inizio della stagione autunnale, i contagi hanno raggiunto circa 4 milioni di persone, con una media di 12,4 casi ogni mille abitanti.

