Trump minaccia dazi per Europa e Cina

Il neopresidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che, in assenza di correzioni agli squilibri commerciali, Europa e Cina potrebbero essere soggette a dazi doganali. La sua comunicazione evidenzia una possibile escalation nelle relazioni commerciali internazionali, con implicazioni per gli scambi tra le principali economie mondiali. La situazione resta da monitorare, poiché tali decisioni potrebbero influenzare il quadro economico globale.

9.12 Il neopresidente Usa Trump mette in guardia i Paesi europei: se non correggeranno gli squilibri commerciali "saranno soggetti a dazi". Al vaglio della Casa Bianca anche dazi del 10% alla Cina dal 1° febbraio per il Fentanyl che fa arrivare in Messico e Canada e che da lì poi approda negli Stati Uniti. Sul conflitto in Ucraina, Trump ha annunciato: "Parleremo presto con il presidente Putin". Intanto giudica "probabili" nuove sanzioni contro la Russia. Nato ed Europa devono aumentare la spesa per la Difesa dal 2 al 5% del Pil. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

