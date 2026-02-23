Trump molto magro durante la première di Melania speculazioni social | Sembra totalmente disconnesso

Un video virale mostra Donald Trump visibilmente molto magro durante la première di Melania, alimentando speculazioni sui social riguardo al suo stato di salute. La scena ha catturato l’attenzione di molti utenti che si sono concentrati sulla sua postura e sul volto scavato. Alcuni commentano che sembri disconnesso o stanco, mentre altri si chiedono se ci siano problemi nascosti. La discussione sui social continua a divampare, alimentata da immagini come questa.

Un video diventato virale sui social media ha acceso un dibattito intenso sulle condizioni di salute di Donald Trump. Le immagini, girate durante il premiere del documentario dedicato alla moglie Melania, mostrano il presidente degli Stati Uniti in un momento che molti osservatori hanno definito preoccupante e insolito. Nel filmato, Trump appare al fianco della First Lady mentre questa viene intervistata dai giornalisti sul suo documentario intitolato semplicemente Melania, uscito nelle sale cinematografiche lo scorso anno. Ma è proprio il comportamento del presidente a catturare l’attenzione: mentre la moglie parla, lui resta in piedi a distanza di un braccio, oscillando avanti e indietro, inclinando ripetutamente la testa e producendo movimenti facciali che appaiono fuori dal suo repertorio abituale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Donald e Melania Trump insieme alla première di MelaniaMelania Trump ha fatto il suo debutto ufficiale con una première che ha attirato l’attenzione.

Melania, il documentario su Melania Trump: il film-propaganda sembra una parodiaUn nuovo documentario su Melania Trump sta facendo discutere.

Video: Melania Trump al Kennedy Center per la première del docu-film sulla sua vita

