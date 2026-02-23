Trapianto fallito | mancano prove cruciali famiglia chiede verità
La morte del piccolo Domenico, avvenuta dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, deriva dalla mancanza di prove cruciali sulla procedura. La famiglia chiede chiarezza, perché i documenti clinici forniti risultano incompleti e non confermano i passaggi eseguiti. La situazione solleva dubbi sulla trasparenza delle pratiche mediche e sulla corretta gestione delle informazioni. La questione rimane aperta mentre si attendono chiarimenti ufficiali.
La morte del piccolo Domenico: Documentazione incompleta dal Monaldi sul trapianto. La tragedia del piccolo Domenico, deceduto ieri all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore, solleva interrogativi profondi sulla gestione delle procedure mediche e sulla trasparenza della documentazione clinica. La famiglia del bambino, rappresentata dall’avvocato Francesco Petruzzi, ha denunciato gravi carenze nella cartella clinica, in particolare l’assenza del diario di perfusione e del cosiddetto ok cuore, elementi cruciali per ricostruire la cronologia e la qualità del trapianto. La madre di Domenico, Patrizia, ha espresso la sua disperazione e la richiesta di verità, mentre la famiglia ha avviato le procedure per costituire una fondazione in memoria del piccolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Trapianto fallito al Monaldi, superteste in Procura per sei ore: «La verità del cardiologo dimissionario»Un medico coinvolto nel trapianto fallito al Monaldi ha passato sei ore davanti alla Procura, cercando di chiarire i fatti.
Bimbo morto dopo il trapianto fallito a Napoli, l’avvocato della famiglia: “La cartella clinica è incompleta”Domenico è morto il 21 febbraio a Napoli dopo un trapianto fallito, causa ancora da chiarire.
