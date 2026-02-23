Tragico epilogo | è morto l' italiano di 57 anni soccorso durante un' immersione nel Ceresio

Un sub di 57 anni è morto dopo essere stato soccorso in acqua nel lago Ceresio, a causa di un'improvvisa emergenza durante un’immersione. La sua richiesta di aiuto ha portato i soccorritori sul luogo, ma non sono riusciti a salvarlo. La vittima stava esplorando le acque vicino a Riva San Vitale, quando ha iniziato a manifestare problemi di salute. La sua morte rappresenta un grave incidente in un luogo di solito frequentato da appassionati di sub.

Nn ce l’ha fatta il sub di 57 anni protagonista del grave episodio avvenuto nella tarda mattinata di domenica 22 febbraio nelle acque del lago Ceresio, in zona Riva San Vitale. L’uomo, cittadino italiano residente in Italia, era stato soccorso poco prima di mezzogiorno dopo un’immersione durante la quale, per cause ancora in fase di accertamento, si era trovato in difficoltà. Le sue condizioni erano apparse subito molto serie. Il 57enne faceva parte di un gruppo di quattro sommozzatori che stavano effettuando un’immersione a poca distanza dalla riva. A un certo punto qualcosa è andato storto. Riportato in superficie dai compagni, l’uomo era stato trascinato a riva e sottoposto immediatamente alle manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

