Tortura e uccide gatti con bastoni e trappole in giro per la città | indagato medico

Da today.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un medico di 51 anni di Brindisi ha brutalmente ucciso tre gatti e tentato di fare altrettanto con cinque, utilizzando bastoni e trappole sparse in città. La polizia ha trovato gli strumenti del suo crimine nella sua abitazione, che ora è al centro di un’indagine. La crudeltà degli atti ha allarmato la comunità locale, e le autorità stanno ricostruendo i dettagli di questa vicenda inquietante. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Tre risultano uccisi, altri cinque sono stati feriti gravemente: in casa trovata una gabbia trappola e un girabacchino, presumibilmente utilizzati per catturare e tentare di colpire gli animali Avrebbe ucciso tre gatti e tentato di ammazzarne altri cinque con crudeltà. La polizia ha trovato gli strumenti delle "torture" proprio in casa sua: così un medico 51enne di Brindisi, risulta indagato dalla locale procura per diversi episodi di uccisione e tentativi di uccisione di animali, tra 2023 e 2025.

Tre gatti uccisi e altri quattro torturati: indagato medico brindisino

Tre gatti uccisi e altri quattro torturati a Brindisi: indagato medico brindisino

