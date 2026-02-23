Tortura e uccide gatti con bastoni e trappole in giro per la città | indagato medico

Un medico di 51 anni di Brindisi ha brutalmente ucciso tre gatti e tentato di fare altrettanto con cinque, utilizzando bastoni e trappole sparse in città. La polizia ha trovato gli strumenti del suo crimine nella sua abitazione, che ora è al centro di un’indagine. La crudeltà degli atti ha allarmato la comunità locale, e le autorità stanno ricostruendo i dettagli di questa vicenda inquietante. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

