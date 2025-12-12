Le Frecce tricolori tornano a Bari per San Nicola | lo show in programma l' 8 maggio

Le Frecce Tricolori si preparano a tornare a Bari l'8 maggio per celebrare la festa di San Nicola. L'evento vedrà il celebre display aereo sul cielo della città, offrendo uno spettacolo emozionante alla popolazione locale e ai visitatori. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di aviazione e per chi desidera vivere un momento di festa e tradizione.

Le Frecce Tricolori torneranno a esibirsi nei cieli di Bari in occasione della festa di San Nicola, a maggio. Un appuntamento molto atteso da baresi e pellegrini che si rinnoverà il prossimo 8 maggio. La data dell'Air show in programma a Bari compare infatti nel calendario 2026 delle. Baritoday.it Le Frecce tricolori tornano a Bari per San Nicola: lo show in programma l'8 maggio - Le Frecce Tricolori torneranno a esibirsi nei cieli di Bari in occasione della festa di San Nicola, a maggio. virgilio.it ????? È stata annunciata la data dello Jesolo Air Show 2026! L’appuntamento con la Pattuglia Acrobatica Nazionale – le Frecce Tricolori è fissato per sabato 12 settembre, mentre venerdì 11 settembre saranno dedicate alle prove. Un evento imperdibile che - facebook.com facebook

Festa di San Nicola: tornano a Bari le Frecce Tricolori

Video Festa di San Nicola: tornano a Bari le Frecce Tricolori Video Festa di San Nicola: tornano a Bari le Frecce Tricolori