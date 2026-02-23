Tobias Kastlunger sul podio nel gigante di Coppa Europa a Norefjell Successo di Janutin

Tobias Kastlunger ottiene il suo miglior risultato stagionale nel gigante di Coppa Europa a Norefjell, dopo aver recuperato molte posizioni nella seconda discesa. La sua rimonta, grazie a una linea aggressiva sulle nevi norvegesi, lo porta ad arrivare terzo sul podio, dietro allo svizzero Janutin. La gara si è svolta in condizioni di neve compatta e dura, che hanno messo alla prova tutti gli atleti. La sua prestazione sorprende gli appassionati di sci alpino.

Inizia all'insegna dei colori azzurri la settimana di Coppa Europa di sci alpino maschile. Tobias Kastlunger, grazie ad una bella rimonta nella seconda discesa, conquista il terzo posto nello slalom gigante disputato sulle nevi di Norefjell in Norvegia e vinto dallo svizzero Fadri Janutin. L'elvetico, già autore del miglior tempo a metà gara, conclude la sua performance con 2:32.09 ed incrementa ulteriormente il suo vantaggio precedendo il connazionale Sandro Zurbruegg, secondo a +0.61 dopo aver rimontato otto posizioni nella seconda prova. Tobias Kastlunger, settimo al termine della prima run, chiude la gara in 2:32.