Coppa Europa altro podio azzurro con Tobias Kastlunger Vince il nuovo fenomeno Hallberg

Continua a tingersi di azzurro l’inizio della stagione di Coppa Europa di sci alpino anche in campo maschile. Nel secondo gigante disputato sulle nevi svizzere di Zinal Tobias Kastlunger bissa il podio di ieri e conquista nuovamente la piazza d’onore. Non riesce invece a ripetersi Simon Talacci. Il finlandese Eduard Hallberg, secondo al termine della prima manche con 1:09.45, si aggiudica il successo finale con il crono di 2:19.40. Kastlunger chiude al comando la prima prova con cinquantatré centesimi di vantaggio sul rivale, ma nella prova decisiva accusa un ritardo di +0.76 e deve accontentarsi del secondo posto con un ritardo di +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Coppa Europa, altro podio azzurro con Tobias Kastlunger. Vince il nuovo fenomeno Hallberg

