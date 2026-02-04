Come spezzare la fame? I consigli del dietologo | dall’acqua tiepida a tre spicchi di aglio

Questa mattina, durante la trasmissione La volta buona, il dietologo Ciro Vestita ha spiegato come combattere la fame in modo naturale. Ha suggerito di bere acqua tiepida e di aggiungere tre spicchi di aglio alla dieta, spiegando che questi semplici accorgimenti aiutano a ridurre il senso di appetito senza ricorrere a medicine o diete drastiche. Vestita ha anche sottolineato i benefici di alimenti e piante che, oltre a spezzare la fame, fanno bene all’organismo.

(Adnkronos) – Quali sono i segreti anti-fame? Ospite oggi a La volta buona, il medico dietologo Ciro Vestita ha condiviso una serie di consigli su come spezzare il senso di fame in modo naturale, attraverso l'introduzione di specifici alimenti e piante, che apportano inoltre benefici all'organismo. Secondo Vestita, la fame si può spezzare facilmente grazie all'uso di erbe sedative come melissa, malva e biancospino. "Assumendo le tisane calmanti il soggetto ha meno fame", ha spiegato il dietologo. Tra le piante utili, Vestita ha menzionato anche il carcadè, indicato per combattere diversi disturbi, come nel caso della gastrite.

