unifortunato volley a caccia del quinto successo di fila

L'UniFortunato Volley Benevento si prepara a disputare una partita importante, puntando al quinto successo consecutivo. La squadra è determinata a confermarsi e a rafforzare la propria posizione in classifica, con l’obiettivo di continuare il proprio momento positivo. La sfida si annuncia avvincente e ricca di emozioni, pronta a catturare l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di pallavolo.

L' UniFortunato Volley Benevento è pronta a riaccendere i riflettori del Rampone. Archiviata la giornata di pausa imposta dal calendario, le giallorosse ospiteranno domani pomeriggio la Zeta Volley Striano, gara valida per l'ottava giornata di campionato. Per l'Accademia la partita rappresenta l'occasione per dare continuità a un momento particolarmente felice: cinque vittorie nelle prime sei giornate, quattro consecutive, secondo posto in classifica e una crescita tecnica e mentale sempre più evidente. Il gruppo ha mostrato personalità, capacità di reazione nei momenti chiave e un'identità di gioco in costante consolidamento.

Risultato amaro per la nostra Serie C, che torna da Benevento con un 3-1 a favore della Unifortunato Volley. La strada è lunga e noi ripartiamo subito, più cariche e con qualche consapevolezza in più. Cadiamo, ci rialziamo e continuiamo a lottare. - facebook.com facebook