Ternana-Bra 2-0 le pagelle | ancora bene Andrea Vallocchia Ferrante e Orellana decidono il match

La partita Ternana-Bra si è conclusa con un risultato di 2-0, evidenziando le prestazioni dei protagonisti in campo. Andrea Vallocchia, Ferrante e Orellana sono stati determinanti nel decidere l'incontro, mentre D’Alterio ha dimostrato sicurezza tra i pali. Ecco le pagelle e i giudizi sui singoli, analizzando le prestazioni dei giocatori rossoverdi.

D’Alterio 6: Mai impegnato il portiere rossoverde con nessun tiro in porta degli ospiti. Preciso nelle uscite.Donati 6,5: Solita prestazione di sostanza dell’ex Empoli, ormai una certezza delle Fere, attento dietro e utile anche in fase di costruzione.Capuano 6,5: Il capitano guida al meglio la. Ternitoday.it Ternana sconfigge il Bra 2-0 e risponde sul campo ai punti di penalizzazione - 0 il Bra lanciando un messaggio forte sul campo sia ai punti di penalizzazione che all'incertezza societaria. msn.com

