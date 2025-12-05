Tentata truffa a un anziano | Ci devi 39mila euro La polizia sventa il raggiro

La truffa era stata ben architettata e quasi completata. Ci hanno pensato però gli agenti della volante a sventarla arrivando un attimo prima che l’anziano entrasse in banca per effettuare il bonifico ai richiedenti. Gli avevano chiesto di restituirgli 39 mila euro che, per errore, gli avevano accreditato sul suo conto corrente. Ovviamente non era vero ma il tono deciso della telefonata e dei messaggi, rafforzato anche da una telefonata che realmente sembrava arrivare dal centralino dei carabinieri, ha convinto l’ottantenne spezzino a uscire di casa e incamminarsi verso la sua banca in centro. Per sua fortuna però aveva messo al corrente il figlio della strana telefonata di una azienda specializzata nell’installazione di pannelli fotovoltaici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

