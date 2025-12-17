Killer in azione nel napoletano alle 20.30 ucciso in un agguato a Scisciano un 48enne già noto alle forze dell' ordine
Un omicidio sconvolge Scisciano: alle 20.30 un uomo di 48 anni, noto alle forze dell’ordine, viene ucciso in un agguato. I Carabinieri intervenuti hanno rinvenuto il corpo a terra, in un lago di sangue. L’episodio si aggiunge a una serie di eventi criminosi nella zona, alimentando timori e interrogativi sulla sicurezza locale.
I Carabinieri hanno trovato l'uomo a terra, in un lago di sangue, ormai privo di vita Killer in azione nel napoletano, alle 20.30 ucciso a Scisciano un 48enne già noto alle Forze dell'ordine. L'agguato Una segnalazione arrivata al numero di emergenza ha allertato i carabinieri di Castello di.
