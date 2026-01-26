Moda all’ingrosso e trend di mercato | l’esperienza di Tenaxia nel B2B dell’abbigliamento firmato
Tenaxia, con la sua consolidata esperienza nel B2B dell’abbigliamento firmato, si distingue come punto di riferimento nel settore della moda all’ingrosso. La nostra presenza sul mercato garantisce un collegamento efficace tra i brand di moda e la rete dei retailer, contribuendo a rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e a seguire i trend di mercato con professionalità e competenza.
Il settore della moda all’ingrosso rappresenta un pilastro strategico per l’intera filiera dell’abbigliamento, svolgendo un ruolo di raccordo fondamentale tra i brand di moda e la rete dei retailer, sia fisici sia digitali. Attraverso l’ingrosso, le collezioni vengono selezionate, distribuite e posizionate sul mercato in modo coerente con il target di riferimento, contribuendo in maniera diretta alla competitività dei punti vendita e alla diffusione dell’abbigliamento firmato. In un contesto economico e creativo caratterizzato da cicli di consumo sempre più rapidi e continua evoluzione dei gusti dei consumatori, il B2B dell’abbigliamento firmato richiede oggi competenze altamente specialistiche. 🔗 Leggi su Tpi.it
