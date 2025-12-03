Sonia di Temptation Island cambio look | com’è ora

Personaggi tv. – C’è un’atmosfera che si respira solo quando un volto iconico decide di voltare pagina. Non tutti i mesi lasciano il segno, ma quelli in cui una star come Sonia Mattalia abbandona la sua celebre capigliatura anni ’80 sono destinati a entrare nella storia del gossip. Sui social, per tutta l’estate, il pubblico si è scatenato: meme, ritocchi, ironie a fiumi su come sarebbe apparsa Sonia senza quella chioma rosso fuoco e l’acconciatura che ormai era il suo marchio di fabbrica. Bionda? Mora? Frangia geometrica? . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sonia di “Temptation Island”, cambio look: com’è ora

