Tassi sotto il 3,5% cosa cambia per i mutui | simulazioni importi delle rate

Il calo dei tassi sotto il 3,5% ha ridotto le rate dei mutui, spingendo molti italiani a rivedere le proprie scelte finanziarie. Secondo l’ultimo rapporto Abi, i risultati delle simulazioni mostrano un risparmio concreto sulle cifre mensili. Questa diminuzione rende più accessibili i prestiti, incentivando chi ha intenzione di acquistare casa o ristrutturare. Le banche stanno adattando le offerte per rispondere a questa nuova domanda.
L’ultimo rapporto Abi (Associazione Bancaria Italiana) ha fotografato il settore bancario del mese di gennaio. Il 2026 si apre con tassi di interesse medi intorno al 3,47%. Si tratta di un lieve rialzo rispetto al 3,38% di dicembre, ma rispetto agli scorsi mesi e anni, come per esempio dicembre 2023 (pari al 4,42%), è comunque in calo. La fase è quella della stabilizzazione e per chi intende comprare casa oggi, questo significa accedere a un mutuo meno oneroso. Infatti, anche pochi decimi di punto percentuale del tasso possono tradursi in un risparmio nel breve e nel lungo periodo fino a migliaia di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

