Tassi sotto il 3,5% cosa cambia per i mutui | simulazioni importi delle rate

Il calo dei tassi sotto il 3,5% ha ridotto le rate dei mutui, spingendo molti italiani a rivedere le proprie scelte finanziarie. Secondo l’ultimo rapporto Abi, i risultati delle simulazioni mostrano un risparmio concreto sulle cifre mensili. Questa diminuzione rende più accessibili i prestiti, incentivando chi ha intenzione di acquistare casa o ristrutturare. Le banche stanno adattando le offerte per rispondere a questa nuova domanda.

L’ultimo rapporto Abi (Associazione Bancaria Italiana) ha fotografato il settore bancario del mese di gennaio. Il 2026 si apre con tassi di interesse medi intorno al 3,47%. Si tratta di un lieve rialzo rispetto al 3,38% di dicembre, ma rispetto agli scorsi mesi e anni, come per esempio dicembre 2023 (pari al 4,42%), è comunque in calo. La fase è quella della stabilizzazione e per chi intende comprare casa oggi, questo significa accedere a un mutuo meno oneroso. Infatti, anche pochi decimi di punto percentuale del tasso possono tradursi in un risparmio nel breve e nel lungo periodo fino a migliaia di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Tassi BCE fermi al 2%: cosa cambia per i mutuiLa Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere i tassi di interesse al 2% anche per questa prima riunione del 2026.

Tassi BCE invariati, cosa cambia per i mutui e cosa scegliere tra tasso fisso e variabileLa BCE ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, consolidando la fase di stabilità iniziata nel 2024.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: ABI: tassi dei mutui sotto il 3,5%; L’allentamento della politica monetaria è meno efficace di quanto non appaia; La Settimana Economica | n. 7/2026; Bussola Mutui Q4 2025: Il paradosso dello spread zero e la riscossa generazionale del fisso.

ABI: tassi dei mutui sotto il 3,5%L'ultimo report mensile dell'ABI segnala la stabilizzazione in atto relativamente ai finanziamenti per gli acquisti immobiliari. Uno scenario che favorisce gli acquisti. mutuionline.it

Fed taglia i tassi di un quarto di punto, interessi tra il 3,75 e il 4%. Powell: La riduzione di dicembre non è scontataRoma, 20 ottobre 2025 – Nuovo taglio dei tassi di interesse di un quarto di punto da parte della Fed. È la seconda riduzione consecutiva approvata dall’esecutivo della Federal Reserve, che oggi – con ... quotidiano.net

Il nuovo #PositionPaper analizza i risultati delle #aste sotto l’aspetto #geografico e dei #costi, stimando i #risparmi per il sistema e i tassi di #rendimento impliciti alle #offerte. Online il Position Paper n. 310 del Laboratorio REF a tema Energia laboratorioref.it x.com