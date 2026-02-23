Tamponamento sul cavalcavia di via Mantova | traffico in tilt

Un tamponamento sul cavalcavia di via Mantova ha causato un blocco totale del traffico questa mattina. Due auto si sono scontrate durante le ore di punta, creando lunghe code e disagi per chi percorreva la zona. La collisione ha coinvolto un camion e un’auto privata, interrompendo la circolazione e costringendo molti a cercare percorsi alternativi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti.

Incidente in mattinata sul cavalcavia di via Mantova, a Parma, dove si è verificato un tamponamento tra veicoli. Secondo le prime informazioni, nello scontro non si registrano feriti. Tuttavia, l’impatto ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina. Il traffico è andato rapidamente in tilt, con lunghe code formatesi in entrambe le direzioni di marcia e rallentamenti che hanno interessato tutta l’area. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la circolazione e consentire la rimozione dei mezzi coinvolti, mentre restano i disagi per gli automobilisti. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Tamponamento sul cavalcavia di via Mantova: coinvolto un bimbo di due anniOggi si è verificato un tamponamento tra tre veicoli sul cavalcavia di via Mantova, in direzione Sorbolo.

Incidente tra tre auto sul cavalcavia, quattro persone ferite: traffico in tiltUn grave incidente tra tre auto si è verificato lunedì 15, intorno alle 17, lungo via Wagner, sul cavalcavia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Schianto in tangenziale ovest, distrutta l’auto di una guardia giurata; Violento impatto sulla statale 275: auto finisce nel cantiere stradale, muore un 61enne; Incidente a Orzinuovi: escavatore colpisce cavalcavia ribaltandosi; Tragedia bus di Mestre, risarcimenti per 7,5 milioni alle famiglie.

Tamponamento sul cavalcavia di via Mantova: lunghe codeIncidente in via Mantova sul cavalcavia: si tratta di un tamponamento. Al momento non risultano feriti. Il traffico, però, è andato in tilt. Lunghe code nelle due direzioni. gazzettadiparma.it

Tamponamento vicino al cavalcavia di Porta d'ArceRIETI - Incidente stradale al bivio per il cavalcavia di Porta d’Arce. Sul posto una pattuglia dei carabinieri al momento impegnata nella sicurezza della viabilità in quanto il traffico veicolare, ... ilmessaggero.it

INCIDENTE IN TANGENZIALE: TAMPONAMENTO A CATENA E LUNGHE CODE https://www.torinocintura.it/2026/02/20/incidente-in-tangenziale-tamponamento-a-catena-e-lunghe-code/ - facebook.com facebook