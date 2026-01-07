Tamponamento sul cavalcavia di via Mantova | coinvolto un bimbo di due anni

Oggi si è verificato un tamponamento tra tre veicoli sul cavalcavia di via Mantova, in direzione Sorbolo. Nell’incidente è stato coinvolto un bambino di due anni. Per motivi ancora da accertare, si stanno svolgendo le verifiche necessarie per chiarire le cause e le eventuali conseguenze dell’incidente.

Tamponamento tra tre automobili nel corso della giornata di oggi lungo il cavalcavia di via Mantova, in direzione Sorbolo. Per cause ancora in corso di accertamento, i veicoli si sono scontrati mentre percorrevano il tratto sopraelevato.Ad avere la peggio è stato un bambino di due anni, che.

