Per una cultura dinamica Giuli stanzia quasi 90 milioni per ottimizzare l’energia nei poli attrattivi italiani

Il Ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli, ha destinato 89,8 milioni di euro per interventi di miglioramento energetico in 24 luoghi pubblici culturali italiani. Questa iniziativa mira a promuovere una gestione più sostenibile e efficiente delle strutture, contribuendo alla conservazione del patrimonio e allo sviluppo di un settore culturale più responsabile e innovativo.

Il ministero della Cultura, presieduto da Alessandro Giuli, ha stanziato 89,8 milioni di euro per 24 interventi di ottimizzazione energetica nei luoghi pubblici della cultura. I fondi saranno spartiti tra biblioteche, archivi e complessi monumentali, a titolarità statale e della Regione Sicilia, nell'ambito del Programma Nazionale Cultura 2021-2027, Azione 2.1.1. Il provvedimento, che supporta la transizione energetica di edifici culturali situati in Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, fa molta attenzione alla riduzione dei consumi e delle emissioni di CO?. Tra i finanziamenti di maggiore rilievo del dicastero rientrano quelli destinati al Parco Archeologico di Pompei e al Real Sito di Carditello: entrambi sono il simbolo del patrimonio culturale nazionale.

