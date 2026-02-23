Storie Sottosopra a Santa Sofia

Santa Sofia, la chiesa medievale di Padova, ha attirato l’attenzione per i numerosi studi che ne analizzano la storia e l’architettura. La causa di questa attenzione risiede nella sua posizione lungo la via Altinate, che la rende un punto di riferimento nel centro storico. Recentemente, sono emerse nuove scoperte su come sia stata utilizzata nel corso dei secoli. Questi dettagli aggiungono un elemento di interesse alla sua storia.