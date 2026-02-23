Storie Sottosopra a Santa Sofia
Santa Sofia, la chiesa medievale di Padova, ha attirato l’attenzione per i numerosi studi che ne analizzano la storia e l’architettura. La causa di questa attenzione risiede nella sua posizione lungo la via Altinate, che la rende un punto di riferimento nel centro storico. Recentemente, sono emerse nuove scoperte su come sia stata utilizzata nel corso dei secoli. Questi dettagli aggiungono un elemento di interesse alla sua storia.
Costruita nel suburbio della città romana lungo la via Altinate, Santa Sofia è la chiesa medioevale di Padova maggiormente studiata e attorno alla quale, nel tempo, si è aggrovigliata una storiografia vastissima. Partendo dalla critpa, solitamente chiusa al pubblico, approfondiremo la storia delle origini di una delle chiese più suggestive della città e scopriremo le opere d’arte che custodisce. Quota associativa di partecipazione: 13 europax (minori 8-12 anni 6 euro). Iscrizione diretta al seguente link: https:forms.glevfwYC1qCxjL72Q8B9. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
