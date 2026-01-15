La Groenlandia al bivio tra le manovre Usa e la difesa militare dell’Europa | cos’è la ‘resistenza artica’ che vuole gelare Trump
La Groenlandia si trova al centro di tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Russia e Cina, con l’interesse europeo che cresce per la sua difesa. La cosiddetta ‘resistenza artica’ rappresenta un nuovo scenario strategico, dove le potenze mondiali cercano di consolidare le proprie posizioni. In questo contesto, il ruolo dell’Europa si fa più importante, mentre le dinamiche tra le nazioni si sviluppano in un equilibrio delicato e complesso.
Roma – Due slitte trainate dai cani ferme a un bivio: da una parte la bandiera americana svetta al sole, dall’altra i vessilli di Cina e Russia sono sovrastati da un cielo tempestoso. “Quale strada scegli?”, è la domanda che la Casa Bianca, dal proprio account ufficiale su X, pone ai groenlandesi. Il cerchio con le 12 stelle dorate, è la risposta del ministero degli Esteri francese. Una terza via è quella dello status quo, che Donald Trump non sembra nemmeno prendere in considerazione. Può essere riassunta così la fase di stallo politico post vertice di Washington tra il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen, la collega di Nuuk Vivian Motzfeldt, il vice presidente americano JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
