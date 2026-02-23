Solaro cassonetti per indumenti come discariche la Lega | ripristinare la legalità

A Solaro, la presenza di cassonetti per indumenti usati trasformati in discariche e di raccoglitori abusivi ha portato la Lega a chiedere spiegazioni. La causa di questa situazione sembra essere la mancanza di controlli adeguati, che permette a chi non ha permesso di abbandonare rifiuti in modo illecito. La questione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che si trovano a dover convivere con questi cumuli di rifiuti. La richiesta di intervento mira a ripristinare la legalità nella gestione dei rifiuti.

Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di. Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa. C’è tempo fino al 19 marzo per candidarsi al 16° concorso pubblico per il reclutamento. Sul podio pizzoccheri, risotto giallo e cotoletta: ecco i piatti preferiti durante le Olimpiadi . Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica ad Abbiategrasso, dove un’automobile è stata urtata da un. Invita il tassista a salire in casa perché non ha contanti per pagare la corsa,. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net Solaro, acqua a bassa pressione in casa per scelta del Cap, la Lega interrogaQuesta mattina i residenti di Solaro si sono svegliati con problemi di pressione dell’acqua troppo bassa in casa. Presepe vandalizzato a Solaro, la Lega: “Controlli su immagini delle videocamere pubbliche e private”A Solaro, il presepe di Natale è stato vandalizzato durante la notte, suscitando preoccupazione tra i cittadini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Disagi nella raccolta degli indumenti a Solaro. Cassonetti degli abiti usati invasi dai rifiutiLa Lega attacca l’amministrazione sulla mancata cura dei cassonetti per la raccolta degli indumenti, ormai trasformati in discariche. Il ... msn.com Rispuntano i cassonetti per gli abiti usati: sono abusiviDiffide, esposti, una perenne discarica abusiva. A Latina torna il tema dei cassonetti per la raccolta di indumenti usati, che popochi anni fa erano stati al centro di una querelle ... ilmessaggero.it