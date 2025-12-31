Presepe vandalizzato a Solaro la Lega | Controlli su immagini delle videocamere pubbliche e private

A Solaro, il presepe di Natale è stato vandalizzato durante la notte, suscitando preoccupazione tra i cittadini. La Lega locale ha espresso forte condanna per l’atto e ha annunciato controlli sulle immagini delle videocamere pubbliche e private per identificare i responsabili. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e del rispetto delle tradizioni nel territorio.

