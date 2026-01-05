Sul mercato dell'Inter, circolano voci riguardanti una possibile sostituzione di Frattesi, con Guendouzi indicato come candidato. Ausilio sarebbe impegnato a valutare le opzioni disponibili, mentre si attendono sviluppi ufficiali. Queste indiscrezioni fanno parte delle trattative in corso, senza conferme ufficiali al momento. La situazione rimane da seguire attentamente per eventuali aggiornamenti sulle strategie di mercato dei nerazzurri.

Inter News 24 Mercato Inter, spunta la clamorosa indiscrezione targata Musmarra: Guendouzi primo nome per la sostituzione di Frattesi. Il mercato di gennaio dell’ Inter potrebbe trasformarsi in un vero e proprio terremoto tattico per la mediana di Christian Chivu. Mentre le voci su un possibile trasferimento di Davide Frattesi al Galatasaray si fanno sempre più insistenti, la dirigenza nerazzurra non resta a guardare e avrebbe già individuato il sostituto ideale per non abbassare il livello qualitativo della rosa. Mercato Inter, l’indiscrezione: spunta Guendouzi per il dopo-Frattesi. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alfio Musmarra, il nome nuovo che circola con forza nei corridoi di Appiano Gentile è quello di Mattéo Guendouzi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, indiscrezione clamorosa: nome dalla Serie A se parte Frattesi. Ausilio sonda il terreno

Leggi anche: Frattesi Juve, clamorosa indiscrezione di mercato: c’è anche l’ipotesi di scambio con l’Inter che coinvolgerebbe quel bianconero! Ultime

Leggi anche: Calciomercato Inter, piace nome nuovo a centrocampo: “Se parte Frattesi assalto a…”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Inter, clamorosa suggestione: Marotta e Ausilio al lavoro per riportare a Milano Joao Cancelo; L'Inter pensa ad un clamoroso colpo di mercato in vista del Napoli; Inter, Inzaghi chiama un suo fedelissimo all’Al-Hilal. Clamorosa ipotesi di mercato; Calciomercato estero clamorosa indiscrezione in Ligue 1! Il Paris FC cerca il colpo | l’idea sarebbe riportare in Francia N’Golo Kanté! Entusiasmo nello spogliatoio.

Inter scatenata sul mercato: colpo CLAMOROSO in arrivo? Piace il big di Serie A - L'Inter ragiona sulle mosse da effettuare sul mercato: attenzione al nome clamoroso in orbita nerazzurri, il migliore nel suo ruolo ... spaziointer.it

Mercato Inter, bomba di Fabrizio Romano: ecco cosa sta succedendo con Cancelo - Arrivano novità importanti su Joao Cancelo, parla Fabrizio Romano: l'esterno può davvero tornare all'Inter? spaziointer.it