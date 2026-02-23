Sicurezza Mondiali 2026 in bilico | Messico nel caos e USA in allerta a quattro mesi via

Il Messico ha annullato alcune cerimonie pubbliche a causa di recenti proteste, creando tensioni sulla sicurezza in vista dei Mondiali 2026. La decisione deriva da un aumento delle manifestazioni di protesta legate a questioni sociali e politiche nel paese. Le autorità statunitensi monitorano attentamente la situazione, considerando possibili ripercussioni sulle operazioni di sicurezza nelle città ospitanti. La vicenda sottolinea le sfide logistiche e di ordine pubblico che si presentano prima dell’evento.

Con l’avvicinarsi della fase iniziale dei Mondiali 2026, ospitati congiuntamente da Stati Uniti, Messico e Canada, la preparazione è attraversata da una criticità di sicurezza pubblica. Le recenti ondate di violenza in Messico e le tensioni geopolitiche interne agli Stati Uniti pongono una sfida decisiva per l’organizzazione e la sicurezza dei tifosi a quattro mesi dall’inizio della competizione. La crisi nasce nello stato di Jalisco, dove l’uccisione durante un’operazione militare di Nemesio Oseguera, noto come “El Mencho”, capo del CJNG, ha scatenato una guerriglia urbana. La reazione dei cartelli ha provocato decine di vittime tra civili e forze dell’ordine, con strade bloccate e veicoli in fiamme diffuse in venti stati messicani. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Mondiali 2026 a rischio sicurezza: caos in Messico e tensioni negli USA! Cosa sta succedendo a quattro mesi dall’inizio del torneoLe tensioni tra le autorità messicane e statunitensi si intensificano, causando preoccupazioni per la sicurezza dei Mondiali 2026.

Scontri, incendi e morti: Messico nel caos a quattro mesi dai Mondiali. Il tema sicurezza è un’incognitaUn'ondata di violenza, con scontri e incendi, ha causato morti e caos nel Messico vicino ai Mondiali.

