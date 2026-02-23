Sergio Caputo in concerto al Teatro Cartiere Carrara
Sergio Caputo ha annunciato un nuovo concerto al Teatro Cartiere Carrara, dopo aver concluso con successo il tour del quarantennale di
Archiviato il trionfale tour del quarantennale di "Un sabato italiano", Sergio Caputo torna a calcare le scene con il nuovo show “Ne approfitto per fare un po' di musica". A Firenze appuntamento giovedì 26 febbraio al Teatro Cartiere Carrara.Se "Un Sabato Italiano 40" era basato essenzialmente sull'album omonimo, in questo nuovo live, Caputo proporrà un repertorio intriso dei brani più "cult" dell'intera carriera. Resta anche il fatto che ogni tanto bisogna anche aggiungere dei brani più recenti - spero i classici di domani - per mostrare al pubblico una continuità di stile musicale e letterario. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
