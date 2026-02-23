Gigi Cifarelli e Chicco Capiozzo Trio portano sul palco del Noi Lounge Music Club a Cesenatico una serata di musica dal vivo, causata dall’interesse dei locali per eventi musicali di qualità. La serata combina sonorità di bossa nova e funk, attirando appassionati di generi diversi. Il concerto inizia alle 21 e promette di offrire un’esperienza intensa ai presenti. La musica dal vivo è pronta a riscaldare l’atmosfera nella località romagnola.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Al Noi Lounge Music Club di Cesenatico si torna a dare spazio alla musica dal vivo. Mercoledì 25 febbraio, ore 21, sul palco saliranno per l'occasione il Gigi Cifarelli e Chicco Capiozzo Trio. Il gruppo proporrà uno spettacolo coinvolgente e intimo spaziando in chiave personale dal jazz al blues, dallabossanova fino al funk, reinterpretando canzoni che vanno da George Benson a Stevie wonder, da Wes Montgomery a brani originali di Gigi Cifarelli e del duo Capiozzo e Mecco Il concerto inizierà alle ore 21. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Bossa nova e funk: trio incanta a Cesenatico con brani uniciIl trio di Gigi Cifarelli e Chicco Capiozzo ha animato il Noi Lounge Music Club di Cesenatico con un mix coinvolgente di bossa nova e funk.

Argomenti correlati

Serata di bossa nova e funk con il nuovo live del Gigi Cifarelli e Chicco Capiozzo trio; Triggiano | Metti Una Sera a Cena - Il tributo alla Bossa Nova; KaMA – Syd KaMA Jazz & Bossa; Sanremo 2026, le pagelle delle prove: Ditonellapiaga irresistibile, Arisa disneyiana, Renga affaticato.

BLUE NOTE MILANO GIGI CIFARELLI - Ilaria Pregnolato e la BILL HENRY ORKESTRA. - facebook.com facebook