Apertura esclusiva del Castello Marchione di Conversano

Il Castello Marchione di Conversano apre le sue porte in occasioni speciali domenica 11 e 25 gennaio alle ore 10:30. Situato nel cuore della regione, questo antico edificio seicentesco rappresenta un patrimonio storico e culturale di grande valore. Un’opportunità per conoscere da vicino uno dei luoghi più significativi della zona, immergendosi nella sua storia e nelle sue atmosfere senza precedenti.

Apertura Esclusiva del Castello Marchione di ConversanoDomenica 11 e 25 gennaio – ore 10:30Castello Marchione, ConversanoUn'occasione imperdibile per scoprire uno dei luoghi più affascinanti della nostra regione: il Castello Marchione, antica residenza seicentesca dei Conti di Conversano.

