Riapre l’ufficio postale di Sant' Arpino nella versione Polis

L’ufficio postale di Sant’Arpino riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, entrando nella versione “Polis” di Poste Italiane. Questo progetto mira a sostenere lo sviluppo locale e migliorare i servizi nei comuni con meno di 15.000 abitanti, rafforzando la coesione territoriale e sociale. La riapertura rappresenta un passo importante per garantire servizi più efficienti e vicini alle esigenze della comunità.

L'ufficio postale di Sant'Arpino torna pienamente operativo dopo i lavori di ristrutturazione, entrando nella versione "Polis" di Poste Italiane, progetto pensato per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti.

