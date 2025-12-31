Riapre l’ufficio postale di Sant' Arpino nella versione Polis

Da casertanews.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficio postale di Sant’Arpino riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, entrando nella versione “Polis” di Poste Italiane. Questo progetto mira a sostenere lo sviluppo locale e migliorare i servizi nei comuni con meno di 15.000 abitanti, rafforzando la coesione territoriale e sociale. La riapertura rappresenta un passo importante per garantire servizi più efficienti e vicini alle esigenze della comunità.

L’ufficio postale di Sant’Arpino torna pienamente operativo dopo i lavori di ristrutturazione, entrando nella versione “Polis” di Poste Italiane, progetto pensato per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti. La nuova sede è situata in via. 🔗 Leggi su Casertanews.it

riapre l8217ufficio postale di sant arpino nella versione polis

© Casertanews.it - Riapre l’ufficio postale di Sant'Arpino nella versione “Polis”

Leggi anche: Ufficio postale riapre nella versione 'Polis'

Leggi anche: Gesualdo, riapre l'ufficio postale nella versione del progetto "Polis"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Riapre l’ufficio postale di Porta a Lucca, l'annuncio di Poste - Pisa, 11 luglio 2025 – Dopo mesi di chiusura e un lungo dibattito cittadino, riapre ufficialmente l’ufficio postale di Pisa 8, nel quartiere di Porta a Lucca. lanazione.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.