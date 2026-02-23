Sanremo lo spot Sip anni ’90 e Massimo Lopez | l’incrocio speciale al Festival

Massimo Lopez ha rivissuto lo spot Sip degli anni ’90, che ha fatto il suo debutto durante il Festival di Sanremo 2026. La trasmissione dello storico spot, ormai virale sui social, ha suscitato reazioni di sorpresa e nostalgia tra il pubblico. L’incrocio tra l’attore e la pubblicità ha creato un collegamento inaspettato e coinvolgente. La scena ha catturato l’attenzione di molti spettatori, rendendo il momento memorabile.

(Adnkronos) – Massimo Lopez, lo spot Sip e Sanremo 2026: il rebus, e l'incrocio, è servito. E' diventato virale, scatenando migliaia di commenti sui social, tra sorpresa e nostalgia, lo storico spot Sip degli anni ’90 con Massimo Lopez, trasmesso ieri da tutte le reti tv generaliste italiane. Tra chi ha pensato di essere entrato nella macchina del tempo e chi ha raccontato quali ricordi di quegli anni lo spot d'annata gli aveva evocato, intorno alla insolita scelta di trasmettere una pubblicità di oltre 30 anni fa, ha acceso una enorme curiosità. E probabilmente l'intento era proprio quello. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Massimo Lopez e la telefonata che allunga la vita: cosa ci fa di nuovo lo spot della SIP anni ’90 in TV?Massimo Lopez torna in TV con uno spot degli anni ’90 che richiama un vecchio jingle telefonico.

Lo spot SIP con Massimo Lopez torna in tv dopo 32 anni ed è un successo. I motivi del revival e cosa c’entra SanremoMassimo Lopez ha riproposto lo storico spot SIP dopo 32 anni, grazie alla sua popolarità tra chi ricorda gli anni ’90.

