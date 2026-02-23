Sanremo Conti smentisce presenza di Meloni e scherza | Può venire se compra biglietto lei | Io al festival? Fake news divertente

Carlo Conti ha chiarito che la presenza di Giorgia Meloni al Festival non è confermata, rispondendo alle voci circolate. La causa delle indiscrezioni è stata una supposizione sui possibili ospiti della serata. Conti ha scherzato sulla possibilità che la premier partecipi:

Dopo le prime polemiche scoppiate a seguito di voci che davano la premier Meloni presenti alla prima serata del Festival, il conduttore Carlo Conti ha definitivamente fugato i dubbi: "È una libera cittadina, se vuole venire acquista il biglietto". E anche la premier è intervenuta rassicurando: "Proc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Sanremo 2026, Conti sulla presenza della Meloni: "Fantascienza! Se compra il biglietto e vuole venire, non decido io!"Carlo Conti ha definito "fantascienza" la possibilità che Giorgia Meloni partecipi al Festival di Sanremo 2026, chiarendo che non ha alcun ruolo nella sua presenza.