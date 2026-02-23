Sanremo 2026 | Olly aprirà la prima serata del Festival

Olly ha annunciato che aprirà la prima serata di Sanremo 2026, portando sul palco il suo nuovo singolo. La scelta del cantante nasce dalla volontà di coinvolgere il pubblico con una performance energica e coinvolgente. La cerimonia di apertura si svolgerà nella storica sala dell’Ariston, con un’illuminazione spettacolare e una coreografia curata nei dettagli. La serata promette di essere ricca di sorprese e momenti memorabili.

La Settimana Santa della musica nostrana è ufficialmente iniziata: domani, 24 febbraio, Carlo Conti darà il via alla settantaseiesima edizione del Festival della Canzone Italiana. A ridosso della prima serata, sono rimasti ormai ben pochi annunci da fare, ma il direttore artistico ha ancora qualche cartuccia a disposizione. In collegamento dall’ Ariston con Domenica In, il conduttore ha fatto capire, senza troppi giri di parole, che a inaugurare Sanremo 2026 sarà Olly, vincitore della scorsa edizione con Balorda nostalgia. «Se ho già scelto quale canzone aprirà la kermesse? Più che capire chi aprirà, dobbiamo pensare a chi ha chiuso l’anno scorso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ci sarà anche Olly, vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston nella prima serata del 2026. Il videoOlly sarà uno dei protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Olly ospite della prima serataQuesta sera a Sanremo 2026, Olly torna sul palco dell’Ariston, questa volta come super ospite.

Sarà Sanremo 2025 - Angelica Bove - Mattone

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Olly apre la prma serata del Festival; Sanremo 2026, omaggio a Pippo Baudo aprirà il Festival; Sanremo, un omaggio a Pippo Baudo aprirà il Festival 2026; Sanremo 2026, svelato chi apre il Festival: toccherà a Olly inaugurare la prima serata!.

Sanremo 2026, chi aprirà la prima serataIl conto alla rovescia per Sanremo 2026 è sempre più serrato e gli annunci rimasti al direttore artistico e conduttore sono sempre meno in vista della prima serata di Festival. In collegamento dall’Ar ... rockol.it

Olly aprirà Sanremo 2026, spoiler di Carlo Conti a Domenica In/ Laura Pausini mi ruberà la scena? Magari!Carlo Conti, in collegamento dall’Ariston con Domenica In, si è lasciato andare a nuove rivelazioni su Sanremo 2026. ilsussidiario.net

Conti conferma Olly per l’apertura del Festival di Sanremo «L’anno prossimo non ci sarò, poi del doman non v’è certezza». Così Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, al via domani sera. Ad aprire la prima serata all’Ariston sarà Ol - facebook.com facebook