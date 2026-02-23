Sanremo 2026 Malika Ayane | Prove ok ancora vivi ottima notizia

Malika Ayane ha annunciato che le prove a Sanremo 2026 sono state positive, anche se ha notato un problema con il suono della chitarra. La cantante ha sottolineato che, nonostante qualche difficoltà tecnica, il fatto che i musicisti siano vivi rappresenta già un buon segnale. La sua frase evidenzia l’importanza della salute e della sicurezza nel contesto delle prove. La manifestazione continua a prepararsi per l’evento imminente.

" Le prove sono andate bene, non sentivo bene la chitarra ma penso che a oggi se i musicisti sono vivi è già un'ottima notizia ". Così a LaPresse Malika Ayane, una dei 30 big in gara nella 76esima edizione del Festival di Sanremo, a caldo al termine delle prove generali al teatro Ariston, in cui è stata costretta a ripetere la performance di ' Animali Notturni ' a causa di problemi con la ricezione dell'audio in cuffia.