Sanluri ricorda Falcone | teca e donazioni per non dimenticare

Sanluri organizza una giornata dedicata alla memoria di Giovanni Falcone, coinvolgendo la comunità locale. La città allestirà una teca con i resti della vettura del capo scorta, rimasta intatta dopo l’attentato di Capaci del 1992. La manifestazione mira a sensibilizzare i cittadini sulla lotta contro la mafia e a promuovere donazioni per sostenere iniziative di memoria. Le attività attualmente stanno prendendo forma per coinvolgere scuole e associazioni del territorio.

Sanluri si prepara a un giorno di memoria e impegno civile. Il 9 marzo 2026, la cittadina sarda accoglierà la Teca della Memoria, un'iniziativa promossa dall'Associazione Donatorinati – Polizia di Stato che custodisce i resti della vettura del capo scorta del giudice Giovanni Falcone, distrutta nell'attentato mafioso di Capaci del 1992. L'evento, che inizierà alle 9:30 al Parco S'Arei, rappresenta un momento di riflessione collettiva sulla legalità e un'occasione per sensibilizzare, soprattutto i giovani, sull'importanza della memoria e della donazione del sangue. La teca, simbolo tangibile del sacrificio di chi ha perso la vita per difendere lo Stato, sarà visitabile fino alle 17:00.