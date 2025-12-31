Mattarella ricorda Falcone e Borsellino

31 dic 2025

Alle 21.15, il presidente Mattarella ha ricordato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due figure fondamentali nella lotta alla mafia. La loro testimonianza di impegno e legalità rimane un esempio importante per la società italiana. Ricordare queste personalità significa mantenere viva la memoria di un impegno costante contro ogni forma di criminalità organizzata.

21.15 "Due volti non possiamo dimenticare: quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia. Protagonisti anche dopo il loro assassinio: il loro esempio continua a ispirare -non solo in Italia- le nuove generazioni e tutti coloro che non si rassegnano alla prepotenza della criminalità. L'Italia della Repubblica è una storia di successo nel mondo.Possiamo e dobbiamo esserne orgogliosi.Possiamo perché questa storia è frutto del sacrificio,impegno, partecipazione di tante generazioni". Così il Presidente Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

