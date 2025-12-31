Mattarella ricorda Falcone e Borsellino

Alle 21.15, il presidente Mattarella ha ricordato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due figure fondamentali nella lotta alla mafia. La loro testimonianza di impegno e legalità rimane un esempio importante per la società italiana. Ricordare queste personalità significa mantenere viva la memoria di un impegno costante contro ogni forma di criminalità organizzata.

21.15 "Due volti non possiamo dimenticare: quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia. Protagonisti anche dopo il loro assassinio: il loro esempio continua a ispirare -non solo in Italia- le nuove generazioni e tutti coloro che non si rassegnano alla prepotenza della criminalità. L'Italia della Repubblica è una storia di successo nel mondo.Possiamo e dobbiamo esserne orgogliosi.Possiamo perché questa storia è frutto del sacrificio,impegno, partecipazione di tante generazioni". Così il Presidente Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Mattarella ricorda Falcone e Borsellino: Attentati atto finale di mafia tracotante che fu sconfitta Leggi anche: Mattarella ricorda Falcone e Borsellino: Attentati atto finale di mafia tracotante che fu sconfitta – Il video Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Hot borsellino y not Store Falcone and Borsellino Digital Download Printable Wall Art Giovanni Falcone and Paolo Borsellino; A Troina la mostra dell'ANSA su Falcone e Borsellino. Mattarella: 'Falcone e Borsellino simboli di chi non si rassegna a prepotenza criminalità' - "Due volti che non possiamo dimenticare: quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia. lanuovasardegna.it

Mattarella ricorda Falcone e Borsellino - “Due volti che non possiamo dimenticare: quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia. rainews.it

Mattarella, Occhiuto: "Guida saggia della Repubblica" - Il presidente della Regione ha sottolineato come le parole del Capo dello Stato rafforzano l’unità e la fiducia nel Paese ... reggiotv.it

Riina: Chi ha ucciso Nino Agostino? (I Corleonesi - puntata 77).

#Mattarella ricorda che nel 2026 si celebreranno gli 80 anni della Repubblica. Non a caso, dietro di lui, un’opera dedicata al 2 giugno 1946, che ha come base la prima pagina del Corriere di allora. “La Repubblica è uno spartiacque nella nostra Storia, uno St x.com

Il gesto dell’uomo graziato da Mattarella per l'omicidio della moglie malata ricorda la figura mitica sarda evocata da Michela Murgia, prima della svolta della Consulta sull’aiuto a morire - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.