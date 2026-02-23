Samsung svela Galaxy S26 | 200MP 5x zoom e novità a Unpacked 2026
Samsung ha annunciato il lancio del Galaxy S26, motivato dal crescente interesse per la fotografia mobile e le esigenze dei consumatori. La presentazione avverrà durante l’evento Galaxy Unpacked 2026, che si terrà il 25 febbraio a San Francisco. La nuova gamma integra una fotocamera da 200 MP e uno zoom ottico 5x, puntando a conquistare appassionati e professionisti. La pubblicità del prodotto è già visibile sui principali canali digitali.
Samsung sta per svelare la sua nuova gamma di smartphone Galaxy S26 durante l’evento Galaxy Unpacked 2026, in programma per il 25 febbraio a San Francisco. L’azienda coreana presenterà in diretta alle 19 (ora italiana) i modelli S26, S26 Plus e S26 Ultra, insieme a una serie di altri dispositivi tecnologici. L’evento promette di essere un punto di svolta per il settore tech, con innovazioni che spaziano dalle fotocamere agli schermi, passando per l’integrazione avanzata di intelligenza artificiale. Il design dei nuovi smartphone manterrà alcune caratteristiche dei modelli precedenti, come il Galaxy Z Fold 7, ma introdurrà novità significative. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Galaxy s26 e galaxy buds 4 cosa aspettarsi dall’evento galaxy unpacked samsungSamsung annuncia il suo primo grande evento del 2026, previsto per il 25 febbraio a San Francisco.
Galaxy s26 in arrivo: promemoria per evento galaxy unpacked di samsung questo meseSamsung ha annunciato ufficialmente la data del suo evento Galaxy Unpacked di quest’anno, previsto per questo mese.
Samsung Galaxy S26 Ultra LEAKS EXPOSED! How It Beats iPhone 17
Argomenti discussi: Galaxy S26, un'orchestra come suoneria: Samsung svela la nuova Over The Horizon; Galaxy Unpacked, non solo S26: smart glasses XR e auricolari che 'leggono' i gesti; Galaxy S26: Samsung svela il nuovo sistema fotocamera; Il nuovo video del Galaxy S26 Ultra svela la rivoluzionaria privacy dello schermo.
