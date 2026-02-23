Samsung svela Galaxy S26 | 200MP 5x zoom e novità a Unpacked 2026

Samsung ha annunciato il lancio del Galaxy S26, motivato dal crescente interesse per la fotografia mobile e le esigenze dei consumatori. La presentazione avverrà durante l’evento Galaxy Unpacked 2026, che si terrà il 25 febbraio a San Francisco. La nuova gamma integra una fotocamera da 200 MP e uno zoom ottico 5x, puntando a conquistare appassionati e professionisti. La pubblicità del prodotto è già visibile sui principali canali digitali.