Samsung lancia Privacy Display | 5 anni di sviluppo per proteggere le tue password da occhi indiscreti

Samsung ha presentato il Privacy Display, sviluppato in cinque anni per impedire a occhi indiscreti di vedere le password e i messaggi sullo schermo. La tecnologia permette di visualizzare le informazioni solo dall’angolazione frontale, proteggendo i dati durante gli utilizzi pubblici. Molti utenti si sono trovati a preoccuparsi di chi potesse spiare mentre rispondevano a messaggi o inserivano codici. Ora, questa novità offre una risposta concreta alle esigenze di privacy in movimento.

Quante volte ti è capitato di rispondere a un messaggio privato su WhatsApp in metropolitana e di accorgerti che la persona accanto a te stava spiando lo schermo? O di digitare una password al bancomat con la sensazione sgradevole che qualcuno, alle tue spalle, potesse memorizzare ogni cifra? La privacy mobile negli spazi pubblici è diventata una questione centrale nell’era degli smartphone sempre connessi, e Samsung ha deciso di affrontarla con una soluzione tanto attesa quanto innovativa: il Privacy Display. Con un comunicato ufficiale diffuso a fine gennaio, l’azienda sudcoreana ha praticamente confermato quella che sarà una delle novità più rilevanti del Galaxy S26 Ultra, il flagship in arrivo il 25 febbraio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

